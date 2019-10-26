Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu (İzmir'in Kızları)

Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan İzmir’in Kızları müzikalinin başrolü, Gökçe Bahadır'ın oldu. Yapım şirketi Most Production, uzun süredir görüştüğü oyuncuyla, her konuda anlaştı.

FENOMEN ESERLERİ SESLENDİRECEK

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de Oya karakterine hayat verdikten sonra sahnede şarkı söylemeye de başlayan Bahadır, gösteride Minik Serçe’nin fenomen eserlerini seslendirecek.

ŞARKILARA KARAR VERİLERECEK

Oyuncu, önümüzdeki günlerde yapımcıyla Aksu’nun evine giderek, müzikalde seslendireceği şarkılara karar verecek.

"HEM GÜLECEĞİMİZ HEM HÜZÜNLENECEĞİMİZ BİR İŞ OLACAK"



Aralık ayının ilk günlerinde provalara başlayacak oyuncu, “Hem eğlenip, hem güleceğimiz hem de hüzünleneceğimiz bir iş olacak” şeklinde konuştu. Projenin prömiyeri ise şubat ayında yapılacak.

