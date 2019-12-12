Brad Pitt çocuklarıyla ilk kez gözetmensiz görüşecek

Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra çocuklarını ancak bir gözetmen eşliğinde görebilen Brad Pitt, ilk defa bu Noel’de gözetmen olmadan çocuklarıyla görüşebilecek.



Us Weekly’nin haberine göre, 55 yaşındaki aktör, Jolie ile biyolojik çocukları Shiloh (13), ikizleri Knox ve Vivienne (11) ile Noel’i birlikte geçirecek. Buluşmaya, Jolie-Pitt çiftinin evlatlık çocukları Maddox (18), Pax (16) ve Zahara (14) katılmayacak.

Habere göre Jolie ile Pitt’in 2016 yılındaki ayrılığının ardından Maddox, babası ile görüşmüyor. Boşanma davasıyla ilgili basına yansıyan haberlerde, boşanmaya, Pitt ile Maddox’un ailece gittikleri bir seyahatte özel jet içinde yaşadıkları kavganın ve Pitt’in Maddox’a şiddet uygulamasının yol açtığı bilgisi yer almıştı.



FBI, iddialara yönelik yapılan durum değerlendirmesi neticesinde daha fazla soruşturmaya devam etmeme kararı almıştı. Sosyal hizmet görevlileri de benzer iddiaları araştırdıkları soruşturmalarının neticesinde Pitt'i aklamıştı.



Ağustos 2014’te evlenen Angelina Jolie ile Brad Pitt, yaklaşık 12 yıllık birliktelik yaşamıştı. Eylül 2016’da başlayan ve halen devam eden boşanma davaları velayet ve mal paylaşımı nedeniyle çıkmaza girdi. Altı çocuğun velayeti geçici olarak Jolie’de. Pitt, ortak velayet talep ediyor. Mal varlığının bölüşülmesi için çift, ekim ayında mahkemeden süre istedi.