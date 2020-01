Brad Pitt ile Jennifer Aniston 5 kez gizlice buluştu iddiası

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. İkilinin 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırdı. Aniston'ın Pitt'e dokundugu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. Adeta Amerika işi gücü bıraktı onları yeniden evlendirmek için harekete geçti.



Pitt ile Aniston kameraların önünde birbirlerine dokunarak ve sarılarak sohbet etti

BEL AIR'DAKİ MALİKANEDE GÖRÜŞTÜLER



Eski çiftin samimi anları magazin gündemininin birinci sırasındaki yerini korurken İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Brad Pitt ve Jennifer Aniston’a yakın bir kaynak, iki ismin son süreçte gizlice 5 kez görüştüğünü iddia etti. Eskiden evli olan ikilinin Noel tatilinde Aniston’un Bel Air malikanesinde bir aradaya geldiği öne sürüldü.



"YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER"



Vücut dilu uzmanlarından sonra The Sun gazetesine konuşan Amber Kelleher Andrews isimli ilişki yorumcusu ise Pitt ve Aniston’un yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. Andrews’e göre, Brad Pitt, Aniston’un değerini anladı.



Brad Pitt’in ödül aldığı Once Upon a Time in Hollywood'un fragmanı