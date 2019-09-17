Son filmi Ad Astra'da bir astronotu canlandıran ünlü aktör Brad Pitt, Washington’da bulunan NASA merkezinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 4 aydır bulunan astronot Nick Hague ile röportaj yaptı.

Uzay ve astronotun görevine dair birçok soru soran Brad Pitt’in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi. Aktörün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?” sorusuna ise Hauge, “Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarımla görüntülü konuşabiliyorum” sözleriyle cevap verdi.

"MÜZİKÇALARI KİM KONTROL EDİYOR?"



Brad Pitt’in sorduğu, "Müzikçaları kim yönetiyor?" sorusu gülüşmelere neden olurken, astronot Hague, "Sırayla yönetiyoruz. Burada bir İtalyan, iki Rus ve iki Amerikalı astronot var. Dolayısıyla akşam yemeğinde, Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor ve bu mürettebattaki uluslararası hissiyata katkıda bulunuyor” dedi.



Uzay istasyonunda yerçekimsiz ortamda nasıl yaşadıklarını ve durduklarını anlatan astronot, uzay ve görevlerine dair bilgiler verdi. Uzay yürüyüşünün nasıl olduğunu ve neler hissettiğini sorusuna ise astronotun verdiği cevap, “Dünya ile birlikte yörüngede dönmek harika bir duygu ve bunu uzayda çok iyi hissediyorsunuz, kelimelerle tarif edemiyorum” oldu.



"GEORGE CLOONEY Mİ, BRAD PITT Mİ?"

Astronotların iki hafta önce seyrettiği öğrenilen ve yakın zamanda gösterime girecek olan uzay konulu filminde bir astronotu canlandıran ünlü aktör Brad Pitt, arkadaşı ünlü aktör George Clooney’nin de daha önce bir astronotu canlandırması üzerine “Kim daha inandırıcı Clooney mi, Pitt mi?” diye sordu. Astronot Nick Hague ise “Siz, kesinlikle” dedi.

AD ASTRA FİLMİNİN FRAGMANI