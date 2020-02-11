Brad Pitt ve Jennifer Aniston Oscar sonrası görüştü iddiası

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) sahne arkasındaki yakınlaşmasının yankıları devam ediyor. Eski çiftin Oscar Ödül Töreni sonrası da görüştüğü iddia edildi.

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Brad Pitt ile Jennifer Aniston 5 kez gizlice buluştu iddiası

Brad Pitt ile Jennifer Aniston 5 kez gizlice buluştu iddiası

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, Hollywood'un eskiden evli olan gözde çifti Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu. Ayrıldıktan sonra ilk kez yan yana objektiflere takılan çift için çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Jennifer Aniston katıldığı partide objektiflere Randy Newman ile birlikte poz verdi Jennifer Aniston katıldığı partide objektiflere Randy Newman ile birlikte poz verdi

"HEYECANLI GEÇMEDİ"

Pitt ve Aniston'ın son dönemde 5 kere görüştüğü bile öne sürüldü.  Son iddiaya göreyse çift, pazar gecesi düzenlenen Oscar töreninden sonraki partide bir araya geldi. Page Six, her yıl Los Angeles’ta düzenlenen Oscar partisindeki görüşmenin diğerleri kadar heyecanlı geçmediğini yazdı. 

Brad Pitt katıldığı partide Elizabeth Banks ile sohbet etti Brad Pitt katıldığı partide Elizabeth Banks ile sohbet etti

"TEBRİKTEN İBARET KALDI"

İddiaya göre iki yıldızın görüşmesi çok kısa sürdü ve Aniston’ın tebriğinden ibaret kaldı. Partiye katıldığı ifade edilen bir kaynak, “Aniston Pitt’i ödül aldığı için tebrik etti. Uzun süre takılmadılar” diye konuştu. Ancak Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın farklı partilerle farklı isimlerle görüntülenmiş olması kafaları karıştırdı. 

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