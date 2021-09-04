Brad Pitt velayet davasında mahkeme kararına itiraz

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yıllardır sonuçlanmayan velayet davası yeniden başlıyor. Jolie'nin talebi üzerine ortak velayet kararı alan hakim, mahkeme tarafından bu görevden alındı. Pitt, 1 eylül'de dava dosyasına verdiği yanıtta; temyiz mahkemesinin önemli ve düşünülmüş bir velayet kararını geçersiz kılabilecek bir idari hata yaptığı iddia edildi.

87 SAYFALIK RAPOR

Independent'ın haberine göre; Pitt'in avukatı Theodore J. Boutrous Jr.'ın mahkemeye sunduğu 87 sayfalık raporda, Hakim Ouderkirk'ün kurnazca görevden alınmasını topa tuttu ve alt mahkemenin kararının çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını öne sürdü.

KURNAZ DAVA STRATEJİSİ



Belgede, "Böyle kurnaz bir dava stratejisine müsaade etmek, ebeveynleri çocuklarıyla geçirecekleri yeri doldurulamaz zamandan mahrum bırakacak çünkü hakimler davalarının ortasında önemsiz sebeplerle görevden alınıyor" dendi.



2016'DAN BERİ DEVAM EDİYOR



Eski çift, çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox'la Vivienne'in velayeti için 2016'da ayrıldıklarından bu yana amansız bir mücadeleye kilitlenmiş durumda.

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