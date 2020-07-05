Brad Pitt'in salgından önce yaptığı maske savunması ortaya çıktı

Pek çok yıldız corona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü bugünlerde maske takmanın yararlarından söz ediyor. Ancak Oscar’lı aktör Brad Pitt’in, henüz kimsenin salgından haberi yokken, geçen yıl bir konuşmasında maske savunması yaptığı ortaya çıktı.



56 yaşındaki Pitt, Eylül 2019’da Japonya’nın başkenti Tokyo’ya Ad Astra filminin tanıtımı için gittiğinde seyircilerinin bazılarını maskeli görünce basın toplantısında şaşkınlığını dile getirdi.



“Arkalarda birilerinin maske taktığını gördüm. Buraya ilk geldiğimde havaalanında herkesin maske taktığını gördüm. Bunun biraz paranoyakça olduğunu düşündüm” diyen Pitt, “Sonra bunu soğuk aldığınlığı geçirenlerin başkalarını korumak için yaptığını anladım. Çok düşünceli bir hareket” ifadesini kullandı.



Pitt ayrıca “Dünyanın geri kalanında biz bunu neden yapmıyoruz, bilmiyorum” diye konuştu.



"TAKIN ŞU LANET MASKEYİ!"

Pitt’in eski eşi oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde maskeli paylaşım yaparak “Maske tak” çağrısında bulunmuştu. Aniston, şu ifadeyi kullanmıştı. “Maskelerin zahmetli ve rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Ama iş yerlerinin kapanmasının daha kötü olduğunu hissetmiyor musunu? İnsanlar işlerini kaybediyor. Sağlık çalışanları büyük bir yorgunluk içinde. Ve bu virüs yüzünden pek çok hayat sönüyor çünkü yeterince önlem almıyoruz. İnsanların temelde iyi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden hepimizin bunu yapabileceğini biliyorum. Ama hala ülkemizde düzlüğe çıkmak için gerekli adımları atmayan ve birbirini korumayan pek çok insan var. İnsanlar kendilerinden maske takmalarının istenerek ‘haklarının ellerinden alınması’ konusunda endişeli görünüyorlar. Bu basit ve etkili öneri, insanların yaşamları pahasına siyasallaştırılıyor. Bunun tartışması olmamalı. İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin.”



ANGELINA JOLIE'DEN AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Pitt’in çocuklarının annesi olan eski eşi Angelina Jolie de evindeki izolasyondan aylar sonra önceki gün alışverişe çıktığında görüntülenmiş, kızı Vivienne ile birlikte hem maske hem de eldiven takarak virüs önlemi aldığı görülmüştü.

BRAD PITT, TRUMP'LA DALGA GEÇTİ