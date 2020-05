Brad Pitt'ten yeni mezunlara destek

Dünyada 5 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle tüm tören, etkinlik ve kutlamalar iptal ediliyor. Karantina ve sosyal mesafe kuralları her alanda olduğu gibi eğitimde de etkisini gösteriyor. Dersler bir yana mezuniyet törenleri bile iptal ediliyor. Pandemi döneminde Cardi B, Selena Gomez ve Oprah Winfrey'den sonra Brad Pitt de mezuniyet sevinçleri yarım kalan öğrencilere destek oldu. Missouri Devlet Üniversitesi öğrencileri Hollywood yıldızının mezuniyet konuşmacısıyla teselli buldu.

"BAŞARDINIZ KEYFİNİ ÇIKARIN"

Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt konuşmasında “Böyle zamanlarda bunu yapmak çok garip olmalı, ama bilin ki, sizin için umut ediyoruz. Bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için dileklerimiz sizinle. Gelecekteki çabalarınızda size en iyisini diliyoruz. Başardınız, keyfini çıkarın, tekrar tebrikler ve büyük düşünün” mesajı verdi.