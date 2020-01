Bradley Cooper ile Bond Kızı Ana de Armas arasında yakınlaşma

Amerikalı oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, A Star is Born filminde Lady Gaga ile birlikte rol aldıktan sonra evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. İki yıldız yasak aşk iddiaları yalanlasa da 45 yaşındaki oyuncu ile 4 yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Irina Shayk (34) ilişkilerini bitirdi.

Kızı Lea'nın velayeti için Shayk ile karşı karşıya olan Cooper için yeni bir iddia ortaya atıldı. Brad Pitt ile yeni bir film projesi hazırlığında olan oyuncunun, Küba asıllı Ana de Armas (31) ile yakınlaştığı öne sürüldü.



Ana de Armas, Knives Out ve No Time to Dia'da Danial Craig ile kamera karşısına geçti

Vizyonda olan Knives Out (Bıçaklar Çekildi) filmindeki Marta Cabrera karakteriyle gündemde olan ve James Bond serisinin 25. filmi olan No Time to Die'da Paloma'ya hayat verecek Ana de Armas ile Bradley Cooper bir davette tanıştıktan sonra yakınlaştığı ve görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Bahsedilen davette Cooper'ın, Ana de Armas'a hayranlık dolu bakışlarının herkes tarafından fark edildiği konuşuluyor.