Moda dünyasının zirvedeki isimlerinden Irina Shayk (33) ile 4 yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper'ın ayrılık kararı ikilinin arasını iyiden iyiye açtı. Evlilik kararı alamadıkları için ayrıldıkları iddia edilen ve evlerini ayıran ikili kızları Lea'nın velayeti için karşı karşıya.

İddiaya göre anne olduktan sonra da modelliğe devam eden 33 yaşındaki Irina Shayk, kariyeri için New York'ta yaşaması gerektiğini söyledi. Bradley Cooper ise Los Angeles'ta kalmayı tercih etti. İki yaşındaki kızları Lea'nın kiminle yaşayacağı konusunda tartışma yaşayan ikilinin arasının bu konu yüzünden oldukça kötü olduğu öne sürüldü.