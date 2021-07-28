Breaking Bad'in yıldızı Bob Odenkirk sette fenalaştı

Fenomen dizi Breaking Bad'te canlandırdığı Saul Goodman karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



58 yaşındaki aktörün Los Angeles’ta bir hastanenin acil servisine alındığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.



Dizinin Türkiye ve yurtdışındaki hayranları sosyal medya hesaplarından durumla ilgili kaygılarını ve aktöre duydukları sevgilerini paylaştı.



2015 yılında başlayan 5 sezonluk dizideki avukat Soul Goodman karakteri aktöre tam 4 Altın Küre ödülü getirmişti.



Çekimleri devam eden dizinin altıncı sezonunun 2022'de seyirciyle buluşması planlanıyor.

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