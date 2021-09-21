Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı

Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor. Aşı yaptırmayan ve corona virüs ile mücadele politikası tepki çeken Bolsonaro, şehirde gezerken aşı kısıtlamalarına takıldı.

Bolsonaro, New York'ta kapalı alanlarda yemek yiyebilmek için gereken en az bir doz aşı şartına uymadığı için ABD’deki ilk yemeğini sokak ortasında yemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters

TURİZM BAKANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Brezilya Turizm Bakanı Gil Machado, Bolsonaro ile heyetindeki diğer bakanların New York’ta sokakta pizza yiyip kola içerken çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

ANTİKORLU OLDUĞUNU SAVUNUYOR



Bolsonaro, geçen yıl corona virüse yakalandığı için antikoru olduğunu iddia ederek aşı vurulma niyetinde olmadığını defalarca söylemişti. Fakat bilim insanları antikorların corona virüsü önlemede uzun vadeli bir rolü olduğu iddialarını reddediyor.



Jair Bolsonaro ile heyeti New York sokaklarında

AŞI OLAN SON BREZİLYALI OLACAK

Bolsonaro geçen yıl aralıkta televizyonda verdiği bir röportajda "Aşı olmayacağım. Hayatımın tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu benim sorunum, nokta" demişti. Jair Bolsonaro yine geçen yıl aşı olan son Brezilyalı olacağını ve kimseyi aşı yaptırmaya zorlamayacağını da söylemişti.

EN YÜKSEK İKİNCİ ÖLÜ SAYISI



Brezilya'da 585 binden fazla kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bu, dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı.



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