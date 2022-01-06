Brigitte Bardot: Kimsayallara alerjim olduğu için aşı yaptırmayacağım

Fransız magazin dergisi Gala'ya röportaj veren Brigitte Bardot, corona virüs aşısına ilişkin soruya, "Tüm kimyasal ürünlere alerjim var" diyerek aşı olmayacağını açıkladı.

"SAHTE AŞI BELGESİ KULLANDI"



Afrika'ya giderken bazı ülkelerde zorunlu olan Sari Humma aşısı bile yaptırmadığını söyleyen 87 yaşındaki Fransız aktris, doktorunun seyahat sırasında kendisine sahte bir aşı belgesi hazırladığını itiraf etti.



"ÖLÜM BİR GÜN UĞRAYACAK"



Bardot, kendisini olduğu yaşta hissetmediğini, sağlıklı olduğunu ve saçına ak düşmediğini belirtti. "Ölüm bir gün uğrayacak, yaşlılık gibi bundan kaçışımız yok" ifadesini kullanan Bardot, yerinde oturmak istemediğini, hareket etmeyi sevdiğini dile getirdi.



Fransa'da 16 yaşından itibaren aşı zorunluluğu getiren yasa tasarısı görüşmeleri, Ulusal Mecliste aşı karşıtı milletvekillerinin müdahalesiyle iki kez askıya alınsa da meclisteki ilk okumada kabul edildi. Senatoda da oylandıktan sonra bir daha meclisin onayına sunulacak tasarı yasalaşırsa ülkede belirli mekanlara girişte, seyahatte ve birçok durumda ‘aşı ruhsatı’ gösterme zorunluluğu getirilecek.

