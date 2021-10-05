Britney Spears 'Britney'e Özgürlük' hareketi başlatan hayranlarına teşekkür etti

Babası Jamie Spears'ın 13 yıl süren vasiliğinin sona ermesi için yürüttüğü hukuki mücadeleyi kazanan Britney Spears, 'kölelikten kurtulma savaşı' olarak adlandırdığı dava sürecinde 'Britney’e Özgürlük' (Free Britney) hareketi başlatan hayranlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 11:53

Britney Spears 'Britney'e Özgürlük' hareketi başlatan hayranlarına teşekkür etti

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Britney Spears, babasının vasiliğinin kaldırılması için mücadele ettiği dönemde, kendisi için 'Britney’e Özgürlük' (Free Britney) hareketi yürüten hayranlarına teşekkür etti.

39 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, dün Instagram ve Facebook’un kullanılamadığı saatlerde Twitter hesabından bir video yayınlayarak hayranlarına mesaj gönderdi.

Spears, “Britney’e Özgürlük hareketi... Söyleyecek söz bulamıyorum. Vasiliğimden kurtulmam için siz ve sizin sürekli direnciniz sayesinde artık hayatım yolunda. Dün gece iki saat boyunca ağladım, çünkü hayranlarım en iyisi ve bunu biliyorum. Ben sizin yüreklerinizi hissediyorum, siz de benimkini. Bunun doğru olduğunu biliyorum” mesajını paylaştı.

VASİLİK ASKIYA ALINDI

Spears'ın kölelikten kurtulma savaşı olarak adlandırdığı davada mahkeme geçtiğimiz hafta, baba Jamie Spears'ın vasiliğini askıya almıştı.

13 yıllık vasiliğin sona ermesinin ardından Britney Spears'ın servetinin geçici vasisi olarak kamu muhasebecisi John Zabel olarak atanmıştı.
Hakim, baba Jamie Spears'ın vasiliğinin zehirli bir ortam oluşturduğunu söylemişti.

Mahkeme önünde toplanan yüzlerce Britney Spears hayranıysa kararı sevinçle karşılamıştı.

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