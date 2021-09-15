Britney Spears nişan sonrası sosyal medyaya ara verdi

Britney Spears'ın Instagram hesabı, dün, “Britney’e özgürlük” (#FreeBritney) etiketiyle paylaşım yaptıktan kısa süre sonra kapandı. 34 milyon takipçisi olan Spears’ın hesabının silinmesi üzerine, hayranları, Spears’ın profilinin platform tarafından engellenmiş olabileceğinden endişelendi. Twitter’da “Britney nerede” (#WherIsBritney) etiketiyle mesajlar paylaştı. Kısa sürede trendlere giren etkiletle 7 binden fazla tweet atılmış oldu.



Vasilik davası ve son olarak aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen şarkıcının hesabıyle ilgili Instagram tarafından açıklama yapıldı ve hesabın platformdan çıkarılmadığı açıklandı.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"



39 yaşındaki ünlü şarkıcı, hayranlarının merakı üzerine, onaylanmış Twitter hesabından erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlanmasını kutlamak için sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. Spears, “Endişelenmeyin millet. Nişanımı kutlamak için sosyal medyaya biraz ara verdim!!! Yakında döneceğim” diye yazdı.



Babasının 13 yıldır devam eden vasiliğinin sona erdirilmesi için yürüttüğü davada geçen hafta sürpriz bir gelişme olmuş ve babası Jamie Spears, vasiliği bırakmak için mahkemeye başvurmuştu. Ünlü şarkıcının zaferi olarak görülen gelişmenin ardından, nişan haberi gelmişti.



NİŞANINI INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Instagram'a koyduğu bir video ile nişanı duyuran Spears, "Buna inanamıyorum" mesajını yazmıştı.



Ünlü şarkıcı, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti. Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.



Britey Spears ilk kez 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile Las Vegas'ta evlendi. Ancak bu evlilik yalnızca 55 saat sürdü.



Spears ikinci evliliğini aynı yıl dansçı Kevin Federline ile yaptı. 2007 yılında ayrılan çiftin iki çocuğu bulunuyor.