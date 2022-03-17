Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ancak daha önce Instagram hesabını kapatıp açan ünlü şarkıcı Britney Spears, bir kez daha sosyal medyaya veda etti. Britney Spears'ın hesabını ziyaret etmeye çalışan fanları büyük bir sürprizle karşılaştı. Hesabına ulaşamayan kullanıcılar, 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcının sosyal medya hesabını sildiğini fark etti.Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla fanlarının büyük ilgisini toplayan yıldız, geçtiğimiz eylül ayında da benzer bir şekilde kaybolmuştu. Bir hafta sonra hesabını aktif hale getiren Spears, nişanlısı Sam Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu.Babası James Spears ile yaşadığı zorlu dava süreci ve #FreeBritney akımının sonucunda özgürlüğüne kavuşması, şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyor. 40 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan yıldızın hesabının sosyal medya platformu tarafından değil, kendisi tarafından silindiği belirtildi. Şarkıcının resmi Twitter ve Facebook sayfaları ise hala aktif.