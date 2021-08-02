Britney Spears'ın üstsüz görüntüler hayranlarını endişelendirdi

Babası James Parnell Spears'ın vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi devam eden; kısa süre önce Ben Affleck ve Steven Spielberg gibi ünlü isimleri temsil eden avukat Matt Rosengart ile anlaşan Britney Spears, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

"YENİDEN ÖZGÜKLÜK DUYGUSU"



Spears'ın hayranları, başlangıçta Instagram'da gördükleri üstsüz görüntüleri yıldızın yeniden özgürlük duygusuna kavuştuğu şeklinde yorumladı.

"ŞÜPHELİ BİR ŞEYLER OLUYOR"



Ancak Instagram hesabında yıldızın bir haftadır göğüslerini elleriyle kapattığı, birbirine çok benzeyen görüntülerin paylaşıldığını fark eden bazı hayranlar, babasının vasiliğinin geri dönebileceğine dair endişelerini dile getirdi.



Independent Türkçe'nin haberine göre; kullanıcılardan biri 39 yaşındaki şarkıcının son gönderisine "Şüpheli bir şeyler oluyor" diye yazarken, bir diğeri de sosyal medya hesabından paylaşım yapan kişinin gerçekten Spears olup olmadığını sorguladı.

"BAŞKA BİRİ HESABINA ERİŞİYOR"



Bir hayran, şüphelerini, "Bunların özel görüntüler olduğunu ve onun rızası olmadan paylaşıldığını hissediyorum" diye ifade etti. Onunla aynı düşünceyi paylaşan bir başka hayran da, "Kesinlikle başka birinin hesaba erişimi var!!!!!!" diye yazdı.



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