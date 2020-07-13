Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz nişanlandı

Ünlüler dünyasının öne çıkan çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

"AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN"



Nişanlanan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Nişanlısı ile çekilen karesini yayınlayan Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz, paylaşımına; "Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim" notunu düştü.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMI BENİM"



Brooklyn Becham ise aynı kareyi, "İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim" diyerek paylaştı.



AİLESİ KARARDAN MUTLU



Çifte yakın bir kaynak geçtiğimiz günlerde Nicola Peltz ile ilişkiye başlayana kadar sık sık sevgili değiştiren Brooklyn Beckham'ın artık durulmaya ve bir yuva kurmaya karar vermesinin ailesini mutlu ettiğini belirtmişti.

Brooklyn Beckham

BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE