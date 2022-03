Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor (Bruce Willis'e afazi teşhisi kondu)

Açıklama Emmy ve Altın küre ödüllü 67 yaşındaki ünlü yıldızın ailesinden geldi. 'Bruce Willis'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu belirtildi.



Aile, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurdu.



"Söz yitimi" olarak da adlandırılan "Afazi", beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.



Son haftalarda Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.



1985'ten 1989'a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen "Mavi Ay" dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, "Zor Ölüm" serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, "Altıncı His" ve "Ölümsüz" gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline geldi.



Ünlü aktör son yıllarda birçok düşük bütçeli aksiyon filminde rol alması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

BRUCE WİLLİS'İN OYNADIĞI FİLMLER

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam

1980 A Guru Comes Extra

1982 The Verdict

1987 The Return of Bruno Bruno Radolini

1987 Blind Date Walter Davis

1988 Sunset Tom Mix

1988 Die Hard John McClane

1989 In Country Emmett Smith

1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)

1989 That's Adequate Himself

1990 Die Hard 2 John McClane

1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)

1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow

1991 Mortal Thoughts James Urbanski

1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins



BRUCE WİLLİS'İN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"

1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"

1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm

1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme

1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"

1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"

2000 Friends Paul Stevens üç bölüm

2002 True West Lee Televizyon filmi

2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR? AFAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.