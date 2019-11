Bryan Adams 10 tırla Türkiye’ye geliyor

Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi olan Bryan Adams, 16 Kasım'da Ülker Arena’da konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Hürriyet’in haberine göre Adams, 60 kişilik ekibiyle ve toplam 10 tırla gelecek.



27 yıl aradan sonra, Türkiye’de özel sahne şovları gerçekleştirecek şarkıcının aşçılarını da getireceği belirtildi. Adams şu sıralar, Türkiye’deki hayranlarının paylaşımlarını takip ederek, kendi sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.



Adams bugüne dek hayranlarına; Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye etti.



Ülkemizdeki ilk büyük stadyum konserlerinden birini 1992 yılında veren Bryan Adams, 10 bini aşkın müziksever karşısında performans sergilemeye hazırlanıyor.