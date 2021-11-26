Bryan Adams’ın testi ikinci kez pozitif çıktı

Kanadalı rock şarkıcısı Bryan Adams'ın corona virüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Bir ay içinde ikinci kez pozitif çıkan Adams, İtalya'da bir hastanede tedavi görecek.

Haberler - ntv.com.tr 26.11.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 10:52

Bryan Adams’ın testi ikinci kez pozitif çıktı

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Kanadalı rock şarkıcısı Bryan Adams'ın (62) bir ay içinde Covid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı. Adams, bunun üzerine İtalya'da bir hastaneye gittiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Milano'ya yeni geldim, işte buradayım. Testim bir ay içinde ikinci kez pozitif çıktı. Bu yüzden hastaneye gittim” diye yazdı.

Aşı olduğu bildirilen Adams'ın daha önce 31 Ekim'deki testi de pozitif çıkmıştı ancak herhangi bir semptom göstermediğini açıklamıştı. 

Bryan Adams'ın sosyal medya paylaşımı:

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