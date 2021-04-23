BTS, Louis Vuitton'ın marka yüzü oldu

Attığı her adımla isminden söz ettiren ünlü K-pop grubu BTS, Louis Vuitton giyim markasının küresel elçisi oldu.

23.04.2021 - 12:58

BTS, Louis Vuitton'ın marka yüzü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Louis Vuitton'un kazağı alay konusu oldu

Louis Vuitton'un kazağı alay konusu oldu

BTS, Japon müzik listesinin de bir numarası oldu

BTS, Japon müzik listesinin de bir numarası oldu

Independent Türkçe'nin haberine Fransız lüks tüketim markası bugün yaptığı açıklamada K-Pop grubuyla işbirliğini "Louis Vuitton, dünya çapında çeşitli Billboard ve Guinness Dünya Rekorları'yla tanınan BTS'le yeni bir yolculuğa çıkmayı dört gözle bekliyor" diyerek duyurdu.

"HEYECAN VERİCİ"

Markanın erkek giyim koleksiyonunun estetik direktörü Virgil Abloh ise "Louis Vuitton'a elçi olarak katılan BTS'e hoş geldin diyoruz. Lüks ve çağdaş kültürün birleştirilmesi yoluyla Louis Vuitton'a yeni bir sayfa açmak için BTS'le işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Heyecan verici projelerimizi bir an önce ortaya çıkarmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

BTS adına yapılan açıklamadaysa "Louis Vuitton'ın uluslararası elçileri olmak BTS için anlamlı bir an ve Virgil Abloh'la proje gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi,

Yeni ortaklık kapsamında Jungkook, J-Hope, V, RM, Jin, Suga ve Jimin bir dizi özel projede Fransız moda markasıyla birlikte çalışacak.

Sanatçılar 23 Nisan anılarını NTV'ye anlattı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...