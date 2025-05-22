Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin TL

Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında, Ortakent Yahşi Kargı Sahili'nde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından öğrencilere; kum zambağının habitatı, fiziki yapısı ile doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması büyük önem taşıyor.

Bitkinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak; koparılması durumunda ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanıyor.