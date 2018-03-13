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Bu hafta Survivor Performans Sıralaması'nda birinci kim oldu?

Yaşam

Survivor'da performans birincileri belli oldu. Kazananların çay ve kurabiye kazandığı performans sıralamasında erkeklerde birinci Ramazan olurken, kadınlarda ise birinci Sema oldu.

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Acun Ilıcalı her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor Performans birincilerini açıkladı.

Birincinin ödülü çay ve beşer tane kurabiye oldu. 

Erkeklerde haftanın en başarılısı Ramazan oldu. İkinci isim ise Adem oldu. 

Kadınlarda birinci isim yüzde 83'le Sema oldu. Kadınlarda ikinci ise yüzde 78'le Nagihan oldu. 

ERKEKLERDE PERFORMANS SIRALAMASI

1- RAMAZAN

Oynadığı Oyun: 17,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 5,5

Başarı: % 69

2 - ADEM

Oynadığı Oyun: 10,5

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 3,5

Başarı % 67

3 - ÜMİT

Oynadığı Oyun: 10

Galibiyet: 5,5

Mağlubiyet: 4,5

Başarı: % 55

KADINLARDA PERFORMANS SIRALAMASI 

1 - SEMA

Oynadığı oyun: 14,5

Galibiyet: 12

Mağlubiyet: 2,5

Başarı %83


2- NAGİHAN

Oynadığı oyun: 18,5

Galibiyet: 14,5

Mağlubiyet:4

Başarı %78

3 - SAHRA

Oynadığı oyun: 11,5

Galibiyet: 8

Mağlubiyet:3,5

Başarı %70

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