Bu hafta Survivor Performans Sıralaması'nda birinci kim oldu?

Acun Ilıcalı her hafta olduğu gibi bu hafta da Survivor Performans birincilerini açıkladı.



Birincinin ödülü çay ve beşer tane kurabiye oldu.

Erkeklerde haftanın en başarılısı Ramazan oldu. İkinci isim ise Adem oldu.

Kadınlarda birinci isim yüzde 83'le Sema oldu. Kadınlarda ikinci ise yüzde 78'le Nagihan oldu.

ERKEKLERDE PERFORMANS SIRALAMASI

1- RAMAZAN



Oynadığı Oyun: 17,5



Galibiyet: 12



Mağlubiyet: 5,5



Başarı: % 69

2 - ADEM



Oynadığı Oyun: 10,5

Galibiyet: 7

Mağlubiyet: 3,5

Başarı % 67

3 - ÜMİT



Oynadığı Oyun: 10

Galibiyet: 5,5

Mağlubiyet: 4,5

Başarı: % 55

KADINLARDA PERFORMANS SIRALAMASI

1 - SEMA



Oynadığı oyun: 14,5



Galibiyet: 12



Mağlubiyet: 2,5



Başarı %83





2- NAGİHAN



Oynadığı oyun: 18,5



Galibiyet: 14,5



Mağlubiyet:4



Başarı %78



3 - SAHRA



Oynadığı oyun: 11,5



Galibiyet: 8



Mağlubiyet:3,5



Başarı %70