Bu ilgiyi yıllardır görmüyordu. Nolan'ın Odyssey'i, ünlü oyuna yaradı
31.07.2026 10:13
Son Güncelleme: 31.07.2026 10:18
Christopher Nolan'ın Odyssey filminin vizyona girmesinin ardından Assassin's Creed Odyssey oyununun günlük aktif oyuncu sayısı tüm platformlarda önemli ölçüde arttı. Ubisoft'un sınırlı tanıtımına rağmen oyunun etkileşim oranları Steam, PlayStation ve Xbox platformlarında yüzde 90 yükseldi.
Christopher Nolan'ın Odyssey adlı filminin 17 Temmuz'da vizyona girmesini takiben Assassin's Creed Odyssey oyununun günlük aktif kullanıcı sayısı tüm platformlarda belirgin bir yükseliş kaydetti.
Aliena Analytics verilerine göre, Ubisoft'un oyun ile film arasında bağ kuran birkaç sosyal medya paylaşımı dışında sınırlı bir tanıtım yapmasına rağmen, Assassin's Creed Odyssey oyununun Steam, PlayStation ve Xbox üzerindeki etkileşim oranlarında yüzde 90'lık bir artış yaşandı.
Filmin gösterime girdiği gün 122 bin seviyesinde bulunan günlük aktif kullanıcı sayısı, 10 gün içinde 233 bine ulaşarak galasından önceki seviyelerin yaklaşık 1,8 katına çıktı.
Video Game Insights (VGI) tarafından sağlanan veriler, bulguları destekledi.
KONSOL PLATFORMLARINDAKİ YÜKSELİŞTE ABONELİK HİZMETLERİ ETKİLİ OLDU
En fazla oyuncu artışı, günlük aktif kullanıcı sayısının yüzde 134 artarak 36 binden 84 bine yükseldiği Xbox platformunda kaydedildi.
PlayStation tarafında oyuncu sayısı neredeyse ikiye katlanarak 114 bine ulaştı, Steam'deki büyüme ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.
Aliena Analytics Pazar Analizi Başkanı Rhys Elliott, oyunun hem Game Pass hem de PlayStation Plus kütüphanelerinde yer alması nedeniyle konsollardaki bu ani yükselişin abonelik hizmetlerinden kaynaklandığını belirtti.
Video Game Insights (VGI) tarafından sağlanan veriler de bu bulguları destekledi.
VGI verilerine göre, Odyssey filminin galasının yapıldığı tarihte 150 binin üzerinde olan toplam günlük aktif kullanıcı sayısı, 26 Temmuz itibarıyla 238 bine yükseldi.
Benzer günlük aktif kullanıcı artışları, daha önce popüler oyun serilerinin televizyon uyarlamalarının ardından da yaşanmıştı.
Rhys Elliott, verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yılın başından bu yana yazılım satışları 400 bin kopya civarında seyrederek mütevazı bir seyir izledi, ancak buradaki asıl mesele doğrudan oyuncu etkileşimidir" ifadelerini kullandı.
Elliott sözlerini şöyle sürdürdü:
"Film, milyonlarca insanın sekiz yıllık bir oyunu satın almasını sağlamadı ama büyük bir oyuncu kitlesinin oyunu yeniden oynamasını sağladı. Bu veriler, olası bir AC Odyssey Resynced sürümü için Ubisoft'un eline güçlü bir koz veriyor."
Benzer günlük aktif kullanıcı artışları, daha önce popüler oyun serilerinin televizyon uyarlamalarının ardından da yaşanmıştı.
Prime platformunda yayınlanan ilk Fallout dizisinin galasından sonraki haftalarda Fallout 3 ve Fallout 4 oyunlarının günlük aktif kullanıcı sayıları yüzde 225 oranında artmıştı.
Dizinin ikinci sezon galasının ardından Fallout oyunlarının satışları da yükselmiş, VGI verilerine göre Fallout: New Vegas satışlarında "önemli sıçramalar" kaydedilirken Fallout 4 için de belirgin bir büyüme tespit edilmişti.
Dizinin ilk gösteriminin ardından Steam üzerindeki eşzamanlı oyuncu sayısı ortalama 20 binden 40 binin üzerine çıkarak iki katına ulaşmıştı.