Bu ilgiyi yıllardır görmüyordu. Nolan'ın Odyssey'i, ünlü oyuna yaradı

Rhys Elliott, verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yılın başından bu yana yazılım satışları 400 bin kopya civarında seyrederek mütevazı bir seyir izledi, ancak buradaki asıl mesele doğrudan oyuncu etkileşimidir" ifadelerini kullandı.

Elliott sözlerini şöyle sürdürdü:

"Film, milyonlarca insanın sekiz yıllık bir oyunu satın almasını sağlamadı ama büyük bir oyuncu kitlesinin oyunu yeniden oynamasını sağladı. Bu veriler, olası bir AC Odyssey Resynced sürümü için Ubisoft'un eline güçlü bir koz veriyor."

Benzer günlük aktif kullanıcı artışları, daha önce popüler oyun serilerinin televizyon uyarlamalarının ardından da yaşanmıştı.

Prime platformunda yayınlanan ilk Fallout dizisinin galasından sonraki haftalarda Fallout 3 ve Fallout 4 oyunlarının günlük aktif kullanıcı sayıları yüzde 225 oranında artmıştı.

Dizinin ikinci sezon galasının ardından Fallout oyunlarının satışları da yükselmiş, VGI verilerine göre Fallout: New Vegas satışlarında "önemli sıçramalar" kaydedilirken Fallout 4 için de belirgin bir büyüme tespit edilmişti.

Dizinin ilk gösteriminin ardından Steam üzerindeki eşzamanlı oyuncu sayısı ortalama 20 binden 40 binin üzerine çıkarak iki katına ulaşmıştı.