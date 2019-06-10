Suna, Rafet, Saniye. Annesiz büyüyen bu 3 kardeş birbirlerine çok bağlıdır. Ailenin ilk ve tek erkek çocuğu olan Rafet, kızların faydasız abisidir. Uslanmaz bir girişimci olan Rafet akla hayale gelmeyecek projeleri yüzünden sürekli başını derde sokar.



Saniye ailenin ortanca çocuğudur. Kardeşlerine ana olmuştur. Hamarat, tuttuğunu koparan, elinden her iş gelen tam bir mahalle kızıdır. Tabii bu kadar maharet mahalle ile sınırlı kalmaz. Sosyal medyada aşırı saatler geçirir ve bu ona yepyeni bir dünyanın kapısını açar. Mahallemizin kızı Saniye paylaştığı yemek tarifleri ve temizlikte kolay çözümleriyle kısa sürede fenomen olur. İlişkiler konusunda verdiği fikirlerle de ününe ün katar.

Suna, Rafet ve Saniye birbirlerine çok düşkün olsalar da didişmekten geri kalmazlar. İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin kardeşleri arasındaki eğlenceli ve tatlı hikayeleri izleyenleri çok gülderecek.

Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, O3 Medya imzalı, senaryosunu Deniz Dargı ve Murat Taşkent’in yazdığı Benim Tatlı Yalanım sevilen isimleri ve sıcacık hikayesi ile 13 Haziran Perşembe Star’da ekrana gelecek.