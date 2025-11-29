Bu yıl ilk kez düzenlenen Doha Film Festivali sona erdi

ÖDÜLLER DAĞITILDI

"Sleepless City" filmi ile festivalde "En İyi Anlatı" ödülünü alan Guillermo Galoe da Gazze'de yaşananları hatırlatarak, "Özellikle soykırım yaşayan Filistinli kardeşlerime dualarımı göndermek ve bu anı onlarla paylaşmak istiyorum" dedi.

Festival kapsamında ayrıca "En İyi Belgesel" ödülüne Jihan K'nın "My Father and Qaddafi", "En İyi Sanatsal Başarı" ödülüne Chie Hayakawa'nın "Renoir" ve Kamal Al Jafari'nin "With Hasan in Gaza" filmi, "En İyi Performans" ödülüne "Once Upon a Time in Gaza" oyuncuları Majd Eid ve Nader Abd Alhay değer görüldü.

"Özel Mansiyon" ödülünü Pablo Perez Lombardini'nin "The Reserve" filmi aldı. Kaouther Ben Hania'nın belgeseli "The Voice of Hind Rajab", dünyanın dört bir yanından 16-25 yaş arası üyelerden oluşan Ajyal gençlik jürisinden "En İyi Uzun Metraj" ödülünü aldı. "Seyirci Ödülü" de "Cotton Queen" adlı yapıma verildi.

BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİ

Festivalde, dünya prömiyerleri, bölgesel ilk gösterimler, söyleşiler, sektör oturumları, gençlik programları ve müzik performansları gerçekleştirildi.