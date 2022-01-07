Bu yılın kızı Asyalı Corinne Tan

Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemlerde artan Asya kökenlilere dönük ırkçı söylemlere karşın American Girl şirketi 2022 yılının bebeği olarak Asya kökenli bir Amerikalı oyuncak bebek yarattı.

"İLHAM VERMESİNİ UMUYORUZ"

Yılın Kızı seçilen Corinne Tan’ın yaratıcıları onu başarılı bir kayakçı ve aynı zamanda ırkçılıkla mücadele eden bir aktivist olarak betimliyor. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada Asyalı bebeğin “Çocuklara ırkçılık karşıtı müttefikler olması yönünde ilham vermesini umduğunu” ifade etti.

OYUNCUK ÜRETİCİLERİ MÜCEDELE EDİYOR



ABD’de oyuncak bebekler beyaz üretildiği için çocukların farklılıkları öğrenemediğini vurgulayan pek çok oyuncak üreticisi uzun zamandır bu alanda mücadele veriyor. American Girl tarafından daha önce siyahlara karşı şiddetin arttığı 2017’de Yılın Kızı olarak siyah, 2018’de Trump’ın Güney Amerikalılara yönelik tavrına karşı Şilili bir bebek üretilmişti.

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