Buckingham Sarayı'na farklılıklar danışmanı atanması gündemde

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportajın etkisi artarak devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in ırkçılık iddiası sonrası farklılıklar danışmanı atayacağı konuşuluyor. Independent haberine göre saraya yakın kaynaklar, işe alınacak bir görevlinin yanı sıra Kraliyet mensuplarının, azınlıkları ve LGBTİ+ topluluğunu kapsayan farklılıklara dair çabaları nasıl iyileştirebileceğine yönelik "dinle ve öğren" egzersizlerine katılacağı belirtildi.



Daily Mail'e konuşan bir kaynağın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: Bu ailelerin çok ciddiye aldığı bir konu. Yürürlükte olan politika, prosedür ve programlarımız var ancak istediğimiz ilerlemeyi kaydedemedik ve daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul ediyoruz. Yeni yolları denemekten çekinmiyoruz. Buna dair çalışmalar bir süredir devam ediyor ve ailenin tam desteğiyle gerçekleşiyor.



Markle, CBS'te yayımlanan röportajda aile içinde oğlu Archie'nin ten rengine dair bazı isimlerin endişe duyduğunu belirtmişti. Prens Harry de ırkçılığın Londra'dan Kaliforniya'ya yerleşmelerinde önemli bir etken olduğunu söylemişti.



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