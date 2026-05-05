Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon'ın ölüm nedeni belli oldu

1997-2003 yılları arasında yayınlanan "Buffy the Vampire Slayer" adlı dizide Xander Harris karakterine hayat veren Nicholas Brendon, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun uykusunda vefat ettiğini ailesi duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşimiz ve oğlumuz Nicholas Brendon'ın ölümünü üzüntüyle bildiririz. Birçok insan Nicky'yi oyuncu olarak yaptığı işlerle ve yıllar boyu canlandırdığı karakterlerle tanıyor."

Ünlü oyuncunun vefatından günler sonra ölüm sebebi ortaya çıktı. Nicholas Brendon'ın aterosklerotik ve hipertansif kardiyovasküler hastalık (kalp damar rahatsızlığı) sebebiyle vefat ettiği açıklandı.

SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLAMIŞTI

1971 yılında Los Angeles’ta doğan Nicholas Brendon, kariyeri boyunca “Criminal Minds”, “Private Practice”, "Kitchen Confidential", “Demon Island” ve “Psycho Beach Party” gibi yapımlarda rol aldı.

Öte yandan Nicholas Brendon, 2023 yılında doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı teşhisi aldığını ve kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı.