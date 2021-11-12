Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

90'lı yıllara damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde birbirinden usta oyuncularla birlikte rol alan Buket Dereoğlu, magazin gündeminde yer alıyor.



Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan 51 yaşındaki oyuncunun yaşamı hakkında bilgiler merak edildi.



BUKET DEREOĞLU KİMDİR?



Buket Dereoğlu, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.



Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı.



Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu, TİM, Tiyatro Portakal gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.



1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı.



90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol alan oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin