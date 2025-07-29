Bülent Ersoy 16 bin TL'lik borcun peşine düştü: ''Acilen hesabıma göndereceksiniz''

“Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre, talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz. Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularımla acıdığım için göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.''

Yakın zamanda servetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan 73 yaşındaki şarkıcı, “Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler… Artık nelerim var, onları da unuttum” şeklinde konuşmuştu.



Ersoy’un İstanbul’da 30’a yakın dairesi ve 4 lüks villasının olduğu iddia ediliyor. Antalya, Marmaris ve Bodrum’da da birçok villaya sahip olduğu konuşulan ünlü ismin, Fethiye’de bir benzin istasyonunun bulunduğu da öne sürülüyor.

