Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'den 'Benzemez Kimse Bize'

Star ekranlarında, müziğe ve eğlenceye doyacağınız yepyeni bir program başlıyor. Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser, canlı olarak yayınlanacak olan Benzemez Kimse Bize ile ekranlara dönüyor.

26.06.2021 - 09:29

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'den 'Benzemez Kimse Bize'

İLK TANITIM

Benzemez Kimse Bize yakında Star'da

Benzemez Kimse Bize yakında Star'da

Star’da canlı olarak ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize, sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirecek.

Birbirinden özel konukların ağırlanacağı programda, canlı yayında izleyicilerden gelen istek şarkılar seslendirilecek.

Seyircinin müzik ve eğlenceye doyacağı Benzemez Kimse Bize, Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle şenlenecek.

BENZEMEZ KİMSE BİZE YAKINDA STAR'DA

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