Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'den 'Benzemez Kimse Bize'

Star’da canlı olarak ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize, sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirecek.



Birbirinden özel konukların ağırlanacağı programda, canlı yayında izleyicilerden gelen istek şarkılar seslendirilecek.



Seyircinin müzik ve eğlenceye doyacağı Benzemez Kimse Bize, Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle şenlenecek.



BENZEMEZ KİMSE BİZE YAKINDA STAR'DA

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