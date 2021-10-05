Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç yaşamını yitirdi.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 12:34

Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

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Geçen yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, bu kez babasının ölüm haberi ile sarsıldı.

Kısa süre önce evinde düşerek kalça kemiği kırılan Fikret Erkoç, eylül ayında hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bir süredir tedavisi devam eden Erkoç’tan acı haber bugün geldi.

90 yaşındaki Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÜZÜCÜ HABERİ DANIŞMANI DUYURDU

Baba acısıyla sarsılan Ersoy ise üzücü haberi Instagram'dan duyurdu. Ünlü sanatçı, danışmanının, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret Bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur..." açıklamasını paylaştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

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