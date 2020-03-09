Bülent Şakrak, Kahraman Boz rolüyle Sefirin Kızı kadrosunda

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve her bölümde seyircisini ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı, oyuncu kadrosunu sürpriz bir isimle genişletiyor. Daha önce birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 12’nci bölüm itibariyle seyirciyi farklı bir hikayenin içerisine sokacak. Bülent Şakrak, Muğla’nın sayılı zenginlerinden Kahraman Boz karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.



DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK



Eskiden çok varlıklı olan Kahraman, Sancar ve Gediz’in düşmanıdır. Tekrar ortaya çıkmak için fırsat kollamaktadır. Sadıçlarla olan husumeti eskiye dayanan Kahraman’ın gelişi tüm dengeleri değiştirecektir.



SEFİRİN KIZI 12. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

SÜRPRİZLERLE DOLU BİR BÖLÜM



Akın yeni kurbanı yoksa Sancar’ın kız kardeşi mi olacak? Nare, Sancar’ın cevap aradığı sorularından daha ne kadar kaçabilecek? Kahraman’ın sürpriz gelişi Sadıçların başına beklenmedik dertler mi açacaktır? Merak dolu gelişmelerle Sefirin Kızı 9 Mart Pazartesi akşamı Star’da.

SEFİRİN KIZI 12. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın üstlendiği dizinin başrolünde; Engin Akyürek (Sancar) ve Neslihan Atagül Doğulu (Nare) yer alırken usta oyuncu kadrosunda ise; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra) ve Bülent Şakrak (Kahraman) gibi isimler yer alıyor.





BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 26 Ağustos 1977, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce onlarca dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan Bülent Şakrak, aynı zamanda Tv programı sunuculuğu ve seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.