Bulgurcu Vakfı'ndan kadın mühendislere destek

‘Kadın Mühendisler’ yetiştirmek üzere kurulan Bulgurcu Vakfı’nın dün gerçekleşen lansmanında yoğun ilgi gören sergi, Gözde Bulgurcu’nun anısına Ayşen Bulgurcu tarafından yapılan eserlerin yer aldığı “Kadın ve Özgürlük” teması ile tanıtıldı.



Ali Koç’un da aralarında bulunduğu iş dünyasından birçok ünlü ismin katılım gösterdiği lansmanın açılış konuşmasını Cansu Safi Bulgurcu gerçekleştirdi. Cansu Safi Bulgurcu vakfın kuruluş amacından, hikayesinden ve projelerinden söz ettiği konuşmasında geçirdiği trafik kazasında yaşadığı zorlu süreci ve hemen sonrasında ablası Gözde Bulgurcu’nun ani vefatını anlatarak Gözde’nin hayalini yaşatmak için başlattıkları projede yer alan mühendis adaylarını sahneye davet etti.

Gözde’lerimiz projesi mühendis adayları okudukları üniversite ve bölümler hakkında bilgi vererek kendilerini tanıttılar ve ardından Gözde’nin hayalini yaşatabilmek için bu projede yer almaktan dolayı heyecanlarını dile getirdiler.



Sahneye davet edilen Ali Koç konuşmasında Bulgurcu Vakfı’nı yürüttüğü eğitime destek projeleri ile ilgili tebrik ederek bu zor ve acılı günlerin ardından sürdürdükleri mücadele için Bulgurcu ve Safi Aileleri’ne teşekkürlerini iletti.