Burak Özçivit, 10 gün sonra doğacak oğlu Karan için açtığı Instagram hesabı eleştirilerine ilk kez cevap verdi. 34 yaşındaki oyuncu 100 binin üzerinde takipçisi olan çocuğunun sayfası için “Sosyal medyada bir sürü sahte hesap oluyor. Bunların önüne geçmek ve kimse profil oluşturmasın diye yaptık. Farklı bir nedeni yok” dedi.

"DERS ALIYORUM"



Osman Gazi’nin hayatını canlandıracağı dizi için çalışmalarını hızlandıran Özçivit, “At biniyorum ve dersler alıyorum. Zaten at binme meraklarım arasındaydı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Evcen, doğumu Nişantaşı’ndaki bir özel hastanede yapacak.

Oyuncunun, bebeğiyle zaman geçirebilmek için doğumdan sonra aldığı eğitimlere 15 gün ara vereceği öğrenildi.