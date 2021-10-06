Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek

Oyuncu Burak Sergen'in dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddialarının ardından ünlü oyuncunun eski eşi Işıl Sergen yayınladığı mesajda, "Oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim" dedi. Sergen’in menajerlik şirketi ise "İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru" açıklamasında bulundu.

06.10.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:43

Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek

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Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Sergen’e 2018 yılında boşandığı eski eşi ve oğlu Cansın’ın annesi Işıl Sergen’den destek geldi.

Işıl Sergen, yaptığı açıklamada, "İyi ya da kötü günler hepimiz için… Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum" dedi.

Işıl Sergen, "Burak Bey’le boşanma anlaşmamızda ’15 milyon tazminat’ aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır" diye konuştu.

Öte yandan Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Ünsal ise sosyal medya hesabını kapattı.

BOŞANMA DAVASI AÇIYOR

Sergen’in menajerlik şirketi ise şu açıklamayı yaptı: “Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru.”

Nihan Ünsal ve Özer Kocer, Florya’daki bir AVM’de el ele görüntülendi.  Nihan Ünsal ve Özer Kocer, Florya’daki bir AVM’de el ele görüntülendi. 

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