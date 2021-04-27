Burakhan Yılmaz Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunda

Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Genç ve başarılı yıldızlarla usta sanatçıların bir araya geldiği dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Burakhan Yılmaz, canlandıracağı ‘Doktor Kenan’ karakterleriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.



Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Aycan Koptur, Sadi Celil Cengiz, Burakhan Yılmaz ve Deniz Altan gibi başarılı isimler yer alıyor.



‘DOKTOR KENAN’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK



Kazara Aşk’ta ‘Doktor Kenan’ karakteriyle ilgi çekecek olan Burakhan Yılmaz, seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak. Canlandıracağı karakterle ilgili olarak heyecanlı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kazara Aşk’ta oynamak, üstelik bir doktoru canlandırmak benim için büyük mutluluk. dizimizin çok sevileceğine eminim. Keyifli aile komedisi sevenler Star ekranlarında buluşacak” dedi.



SÜRÜKLEYİCİ SENARYO



Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak olan ‘Kazara Aşk’ın çekimleri İstanbul’da devam ediyor.



Kazara Aşk sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star’da…