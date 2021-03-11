Burcu Biricik'in başrolde yer aldığı Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı (Burcu Biricik Kimdir?)

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ana karakteri Nalan'ı ise başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandırıyor.



Burcu Biriciğin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi pek çok başarılı isim bulunuyor.





Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin yakın bir zamanda seyirciyle buluşması bekleniyor.



CAMDAKİ KIZ KONUSU



Son dönemin merakla beklenen projeleri arasında yer alan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama yok sayılmış bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesini konu alır.



Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Burcu Biricik, Camdaki kız dizisiyle bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'a hayat verecek.



BURCU BİRİCİK KİMDİR?



Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.



2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasına katıldı ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçildi.



Burcu Biricik, 30 Temmuz 2016 tarihinde reklamcı Emre Yetkin ile evlendi.



Burcu Biricik’in rol aldığı diziler ve filmler:



2021 - Kırmızı Oda (Boncuk Kaynak) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)

2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2007 – Maçolar (TV Dizisi)

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