Burcu Biricik'ten doğum günü için anlamlı talep

Son dönemde rol aldığı Fatma dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik, 4 Mayıs'taki doğum gününde hediye yerine bağış istedi.

Ünlü oyuncu, rol gereği de olsa bir otizmli annesinin neler yaşadığını anladığını söyleyerek, takipçilerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.

"BENİM İÇİN EN GÜZEL HEDİYE BU OLACAKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biricik, "Canlarım eşim dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim. Malum doğum günüm geliyor belki içinizden bir hediye almak gerekirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır. Şimdiden teşekkürler" mesajını yazdı.

FATMA diziSİNDE OTİZMLİ ANNESİNİ CANLANDIRDI

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder. Bu arada kazada hayatını kaybeden otizmli oğlunun hayali hep gözünün önündedir.