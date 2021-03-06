Burcu Esmersoy'un yediği son beyaz ekmek ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söylerek şaşkınlık yaratan Burcu Esmersoy, sosyal medyada gündem oldu.

Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara yakalanan ünlü sunucu, yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine söylemini değiştirerek “21 yıl değil tabii ki ama ekmek yemeyeli bayağı oldu” ifadlerini kullandı.

BURCU ESMERSOY'UN YEDİĞİ SON BEYAZ EKMEK

1998 yılında çekilen Azeri şarkıcı Günel’in ‘Didem’ klibinde oynayan Esmersoy, bu görüntülerde elinde sandviçle görülmüştü.

Sosyal medya kullanıcılarının, klip görüntülerini "İşte Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek" diyerek yayınlaması, sosyal medyada espri konusu olmuştu.

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