Burcu Güneş, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Nevmekan'da Akustik Muhabbet etkinliğinde sevenleriyle buluştu. Sanatçının Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlik, Nevmekan Sahil'in bahçesinde gerçekleştirildi.



"YENİ NESİL BU İNSANLARI TAKİP ETMEK ZORUNDA KALDI"

Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinen Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve 'Biz kraliçeyiz' diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı" diye konuştu.



Güneş, sektörün sadece revaçta olanlarla yönlendirildiğini belirterek, "Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az" ifadelerini kullandı. Küçüklükten itibaren müzikle iç içe büyüdüğünü ifade eden şarkıcı, çocuk yaştan itibaren babasıyla sahne aldığı yerlerde kendisini müziğin içinde bulduğunu anlattı.



Aşk Yarası albümüyle 1998'de müzik piyasasındaki yerini alan Güneş, etkinlikte Biz Aşkı Meleklerden Çaldık, Yakın Mesafe, Oflaya Oflaya, Çıkmaz Sokaklar ve Yoh Yoh parçalarının yanı sıra son şarkısı Ufo'yu da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren programda Güneş'e gitarıyla Erkan Kenç eşlik etti.

