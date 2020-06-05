Burcu Kara'nın maske isyanı: Bu kadar emeği nasıl hiçe sayıyorsunuz

Corona virüsün ilk görüldüğü 11 Mart’tan itibaren alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve işletmelerin kapatılması gibi önlemlerde, normalleşme başladı. 1 Haziran'dan itibaren yeni normal olarak adlandırılan dönemle birlikte hayatımızda birçok şey değişiyor. Uyarıları dikkate alarak kontrollü dışarı çıkan isimlerden biri olan Burcu Kara gördüğü manzaraya isyan etti. 40 yaşındaki oyuncu duygularını Instagram hesabından paylaştı.

"HELE O GENÇLER"



Günaydın merkez. İki gündür kontrolü bırakmadan dısarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Ama maalesef insanların belki yüzde sekseninde maske yoktu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu!Bu kadar emeği, bu kadar vakit ve ekonomik kaybı nasıl hiçe sayıyorsunuz? Virüs bitti demedi kimse. 'Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir şekilde devam edelim' dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!



NORMALLEŞMEDE HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?