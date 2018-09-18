İstanbullu Gelin'in doğal güzelliği ile Ege’nin gözde turisttik mekanı Ayvalık’ta gerçekleştirilen çekimlerden renkli kareler yayınlandı.

Set arasında objektiflere gülümseyerek poz veren oyuncular, yeni sezonda izleyiciyi pek çok sürprizin beklediğine ve hikayenin yeni eklenen karakterlerle daha da güçlenerek devam edeceğine dikkat çektiler.



Adem’in oyununa gelen ve konakla beraber her şeylerini kaybeden Boran'lar, yaralarını aile olmanın gücü ile sarabilecekler mi? Bursa’dan sonraki adres Ayvalık mı? Faruk ve Süreyya’nın kızları Yaz’ın büyüme anlarına nasıl şahit olacağız? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 21 Eylül Cuma günün yeni sezon bölümüyle yanıt bulacak.

54. BÖLÜM FRAGMANI (3. YENİ SEZON) - İZLE