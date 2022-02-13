Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 12:59
Dilberay filmindeki performansıyla ve seslendirdiği şarkılarla gündemde yer alan oyuncu Büşra Pekin, Zorlu PSM’nin programı olan 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu.
Suudi Arabistan’da doğup büyüdüğünü ve Amerika'da bursla lise son sınıfı okuduğunu söyleyen oyuncu hep başka ülkeleri, kültürleri merak ettiğini belirtti.
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur.
2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir.
2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Pekin, şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filmindeki başarılı performansıyla gündemde yer alıyor.
ROL ALDIĞI DİZİLER
En Son Babalar Duyar / Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! / Hatice
ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay
BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN