Büşra Pekin: Çantamda hep içlik taşırım

Zorlu PSM’nin sevilen programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu başarılı oyuncu Büşra Pekin oldu. Pekin, yurt dışı deneyimlerinden en çok hoşlandığı yemeklere, hayatı yorumlama biçimlerinden dostluk ilişkilerine kadar her şeyi tüm samimiyetiyle anlattı. İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından bazıları:



‘’YANLIŞLIKLA ARKANSAS’A GİTTİM’’



Büşra Pekin, İbrahim Selim tarafından sorulan “Lise son sınıfı Amerika’da okumuşsun ve halen de gidip geliyor muşsun?” sorusuna “Evet Fulbright bursuyla gitmiştim. Bunun için de çok fazla çabalamıştım. Çünkü Arabistan’da doğup büyüdüğüm ve bulunduğum bölgede ortak dil İngilizce olduğu için hep başka ülkeleri, kültürleri merak ediyordum. Lise son sınıfta da Amerika’ya gittim. Tabii benim kağıtlarım arada karışmış. Yani oyuncu olarak gitmem gereken yer California iken Arkansas’a gittim. Ama iyi ki de oraya gitmişim, çünkü gerçekten kültürel bir deneyim elde etmek için orası daha uygun bir yer oldu. Halen daha gidip geliyorum, eğitimler alıyorum, orada da arkadaş gruplarım var ve bu gidip gelme bana iyi geliyor. Ama ülkemi seviyorum ve ülkemi terk etmek gibi bir fikrim yok. Oradan neler alınabilir de bizim kendi film endüstrimize katkısı olur diye araştırıp bakınmayı seviyorum.”



“ÇANTAMDA HEP İÇLİK TAŞIRIM”



Pekin, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım yada ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma” cevabıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri oldukça şaşırttı.



Büşra Pekin, bu haftaki konuğu vizyona giren Dilberay filminde Dilber Ay’ı canlandırıyor.

“AĞLAMAK BENCE ZAMANINDA OLMASI GEREKEN BİR ŞEY”



Pekin, “En son ne zaman hüngür hüngür ağladın?” sorusuna “Ayberk abinin vefatında. Ayberk Pekcan’ı çok yakın bir zamanda kaybettik. Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettik ama orada biraz daha güçlü bir duruş sergiledim.Yani sonradan çıktı. O yüzden Ayber abinin vefatını duyunca kendimi biraz bırakabildim. Allah rahmet eylesin çok güzel bir insandı. Ağlamak bence zamanında olması gereken bir şey, bunu da yeni anladım. Sonradan içimizde başka şeyler yaratmaması için ağlama hissi geldiğinde ağlamak gerekiyor ki tedavi olsun içimiz.” diyerek henüz yaşadığı tecrübesini paylaştı.

DİLBERAY FİLMİNİN FRAGMANI