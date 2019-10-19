Babam ve Oğlum, Issız Adam gibi filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak; adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.



GERÇEK İSMİ CESUR

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan 49 yaşındaki yönetmen, suç duyurusunda bulundu. Irmak "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.