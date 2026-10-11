Çağatay Ulusoy’dan aile ziyareti! Anne ve babasıyla Bulgaristan’daki köyüne gitti

Oyuncu Çağatay Ulusoy , bu kez setlerden uzakta ailesiyle yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan ’daki köylere bir ziyarette bulundu .

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, ailesiyle birlikte Bulgaristan'a yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a giden oyuncunun köy ziyareti, hayranlarının da ilgisini çekti.