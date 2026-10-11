Çağatay Ulusoy’dan aile ziyareti! Anne ve babasıyla Bulgaristan’daki köyüne gitti
11.10.2026 14:20
Ulusoy, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti.
Oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez setlerden uzakta ailesiyle yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylere bir ziyarette bulundu .
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, ailesiyle birlikte Bulgaristan'a yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a giden oyuncunun köy ziyareti, hayranlarının da ilgisini çekti.
Ulusoy, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
İKİNCİ VATANDAŞLIĞI BULGARİSTAN'DAN
Çağatay Ulusoy geçen sene Bulgaristan'a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun çifte vatandaş olduğu, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyaya düşmesiyle ortaya çıkmıştı.
İstanbul doğumlu olan Ulusoy'un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.