2002’de Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Çağla Kubat, kariyerine spor alanında yön çizmeye karar verdi ve şimdilerde Alaçatı’da eşiyle kurduğu sörf okulunu yönetiyor.



Çok uzun yıllar televizyonda yaptığım çok keyifli işlerle windsurf yarışçılığını birlikte sürdürmeyi başardım” diyen Kubat, Hürriyet’e verdiği röportajda, “Yıllarca televizyon programlarında sunuculuk yapmanın sonrasında üç başarılı projede oyunculuk yaptım. Akademiyi açtığım yıla kadar birlikte çalıştığım kanal yöneticilerinin, dizi yapımcılarının ve oyuncu arkadaşlarımın anlayışı ve desteği, kendi yoğun çalışma bilincimle bunu başardım. Akademi işletmeye ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmeye başladıktan sonra televizyona ara verdim. Bu süreçte Selin’in de dünyaya gelmesi ve ona daha verimli vakit ayırma isteğim bu kararda etkili oldu. Benim yaşantım hep bir sporcu disiplinindeydi. Kendimi ışıltılı dünyanın tam olarak bir parçası olarak hissedemedim. O yüzden vazgeçtim de diyemem. Dizi oyunculuğu belli bir süredir yapmıyorum ama hâlâ organizasyonlarda sunuculuk yapıyorum ve marka ortaklıklarım oluyor” şeklinde konuştu.

“Ben hiç oyunculuk yapmayı düşünmediğim yıllarda çok keyifli projelerden teklif aldım ve severek kabul ettim. Çok çalışkan bir yapım var ve birden fazla işi bir arada götürmeyi başarabiliyorum. Ama uzun vadeli planlar yapmıyorum” diyen Kubat, “Akademide 8’inci yılımda çok güçlü bir ekip oluştu. Beni heyecanlandıran bir teklif gelirse yeniden oyunculuk ya da televizyon programı yapabilir, aralıklı olarak akademiyi uzaktan kontrol edebilirim. Bununla ilgili bir arayışım ya da planım yok. Çünkü Alaçatı’daki yaşantımı ve işimi çok seviyorum” ifadesini kullandı.